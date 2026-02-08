LIVE BLOG | Gideon Sa'ar réaffirme le soutien d'Israël au plan Trump pour Gaza
Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a déclaré à Jérusalem, à l’issue d’une rencontre avec son homologue paraguayen Rubén Ramírez Lezcano, que l’État d’Israël soutenait pleinement le plan du président Donald Trump pour Gaza, insistant sur la nécessité de désarmer les terroristes du Hamas et de démilitariser totalement le territoire. Selon lui, ces exigences sont "au cœur du plan" et conditionnent la sécurité régionale comme l’avenir des habitants de Gaza. Sa'ar a également salué la décision du Paraguay de classer les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste, dénonçant un régime qu’il accuse d’exporter le terrorisme et de menacer la stabilité mondiale par ses ambitions nucléaires et balistiques. De son côté, Rubén Ramírez Lezcano a réaffirmé le soutien "clair et sans équivoque" du Paraguay au droit d’Israël d’exister et de se défendre, rappelant que l’ouverture de l’ambassade paraguayenne à Jérusalem relève d’un choix souverain, renforcé après les attaques terroristes du 7 octobre 2023.
Le Premier ministre libanais visite un village proche de la frontière israélienne
Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a poursuivi ce matin sa visite dans le sud du Liban et s'est rendu dans la ville méridionale de Kfar Kila, un village chiite frontalier d'Israël. Kfar Kila est l'un des villages qui a subi les dégâts les plus importants à la suite du conflit entre Israël et le Hezbollah. Il s'agit d'une visite sans précédent de l'un des dirigeants libanais près de la frontière avec Israël.
Israël : des convois de protestation vers Jérusalem contre la criminalité meurtrière dans la société arabe
Des convois de manifestants partiront ce lundi du nord, du centre et du désert du Néguev en direction de Jérusalem, afin d’exiger une action urgente des autorités face à la flambée de la criminalité dans la société arabe. Les protestataires doivent se rassembler devant le Bureau du Premier ministre, alors que la vague de violences a atteint des niveaux sans précédent : 252 personnes ont été tuées l’an dernier dans les communautés arabes, soit près de 300 % de plus qu’en 2017, et 38 victimes ont déjà été recensées depuis le début de l’année, selon un observatoire lié aux accords d’Abraham. "Nous voulons pousser un cri d’alarme face à la détresse profonde de la société arabe", a déclaré Jamal Zahalka, président du Haut comité de suivi des citoyens arabes d’Israël, dénonçant l’emprise d’organisations criminelles devenues, selon lui, "un État dans l’État". Les organisateurs envisagent également une grève économique de trois jours dans les localités arabes, dont la date reste à fixer, rapporte Haaretz.
Nucléaire : l’Iran défie Washington et refuse de cesser d'enrichir de l’uranium
L’Iran ne renoncera "jamais" à l’enrichissement de l’uranium, même en cas de guerre, a affirmé son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, déclarant que Téhéran n’accepterait aucune injonction extérieure sur son programme nucléaire. S’exprimant lors d’un forum, deux jours après une rencontre avec l’émissaire américain Steve Witkoff à Oman, il a également assuré que le déploiement militaire américain dans le Golfe "ne faisait pas peur" à l’Iran. Ces propos interviennent alors que le président américain Donald Trump a de nouveau brandi la menace d’un recours à la force pour obtenir un accord, et que Washington insiste pour inclure dans les négociations le nucléaire, les missiles balistiques, le soutien iranien à des groupes terroristes régionaux et la répression interne, comme l’a rappelé le secrétaire d’État Marco Rubio. Avant la guerre avec Israël et les États-Unis l’an dernier, l’Iran enrichissait l’uranium jusqu’à 60 %, un niveau proche du seuil militaire, une situation jugée unique par l’Agence internationale de l’énergie atomique.