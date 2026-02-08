Gideon Sa'ar réaffirme son soutien au plan Trump pour Gaza lors d’une rencontre avec le chef de la diplomatie paraguayenne

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a déclaré à Jérusalem, à l’issue d’une rencontre avec son homologue paraguayen Rubén Ramírez Lezcano, que l’État d’Israël soutenait pleinement le plan du président Donald Trump pour Gaza, insistant sur la nécessité de désarmer les terroristes du Hamas et de démilitariser totalement le territoire. Selon lui, ces exigences sont "au cœur du plan" et conditionnent la sécurité régionale comme l’avenir des habitants de Gaza. Sa'ar a également salué la décision du Paraguay de classer les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste, dénonçant un régime qu’il accuse d’exporter le terrorisme et de menacer la stabilité mondiale par ses ambitions nucléaires et balistiques. De son côté, Rubén Ramírez Lezcano a réaffirmé le soutien "clair et sans équivoque" du Paraguay au droit d’Israël d’exister et de se défendre, rappelant que l’ouverture de l’ambassade paraguayenne à Jérusalem relève d’un choix souverain, renforcé après les attaques terroristes du 7 octobre 2023.