Israël engage une refonte sans précédent de sa politique en Judée-Samarie

Le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé dimanche une série de décisions d’ampleur concernant la Judée-Samarie, marquant un tournant profond dans la gestion civile, foncière et administrative du territoire. Présentées par plusieurs ministres comme une « révolution », ces mesures sont perçues par leurs promoteurs comme un renforcement durable de l’ancrage israélien dans la région.

Parmi les décisions centrales figure l’ouverture au public des registres fonciers, restés confidentiels pendant des décennies. Selon le gouvernement, cette opacité entravait les transactions légales et favorisait les fraudes. Le cabinet a également validé l’abrogation de dispositions issues de la législation jordanienne interdisant la vente de terres à des Juifs. Désormais, l’achat de terrains en Judée-Samarie devrait s’effectuer selon des critères professionnels standardisés, comparables à ceux en vigueur à l’intérieur de la Ligne verte.

Autre volet clé : l’extension des compétences civiles et de l’application de la loi, y compris dans les zones A et B, notamment pour les infractions liées à l’eau, à l’environnement et à la protection des sites archéologiques. Le gouvernement a par ailleurs décidé de réactiver la commission d’acquisition foncière, inactive depuis près de vingt ans, afin de permettre à l’État de procéder à des achats stratégiques de terrains en vue de développements futurs.

À Hébron, les pouvoirs d’urbanisme dans le quartier juif et sur les sites religieux seront transférés aux autorités de planification du commandement civil israélien, mettant fin à une dépendance de longue date envers la municipalité palestinienne. Une administration spécifique sera également créée pour le site du tombeau de Rachel, chargée de la gestion quotidienne des infrastructures et services civils.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a salué une décision qui, selon lui, « enterre l’idée d’un État palestinien », tandis que le ministre de la Défense Israel Katz a évoqué un ancrage stratégique durable de la politique des implantations.