LIVE BLOG | Un réserviste israélien tué par un drone explosif lancé depuis le Liban
Donald Trump a accusé dimanche l’Iran de “mener en bateau les États-Unis et le reste du monde depuis 47 ans”, après avoir rejeté la dernière réponse iranienne aux propositions américaines.
Tentative d’attaque à Qalandiya : un terroriste abattu après avoir ouvert le feu sur des forces israéliennes
La police israélienne annonce que des gardes-frontières ont neutralisé un terroriste à Qalandiya, près de Jérusalem, après qu’il a ouvert le feu sur les forces avec une arme longue.
Selon les autorités, l’homme est sorti d’un véhicule avant de tirer en direction des soldats, qui ont riposté immédiatement. Aucun blessé n’a été signalé du côté israélien.
Un avion de Turkish Airlines a pris feu lundi matin après son atterrissage à l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou, au Népal. Tous les passagers et membres d'équipage ont été évacués sains et saufs, sans aucun blessé signalé.
L'Iran exécute un ingénieur accusé d'espionnage pour la CIA et le Mossad
Erfan Shakourzadeh, 29 ans, aurait été condamné après des aveux extorqués, selon une organisation de défense des droits humains. L'Iran a exécuté un homme reconnu coupable d'espionnage au profit du Mossad et des services de renseignement américains, selon Mizan, un média proche du pouvoir judiciaire iranien. renseignements des étrangers.
Selon l'organisation Iran Human Rights Society, Erfan Shakourzadeh était un diplômé en ingénierie aérospatiale âgé de 29 ans. Il aurait été arrêté l'année dernière, puis contraint de passer aux aveux. L'organisation affirme que sa condamnation reposait sur des aveux extorqués.
Tsahal annonce la destruction d'un tunnel utilisé pour détenir des otages à Gaza
L'armée israélienne affirme que les forces de la brigade 188 et l'unité Yahalom ont détruit quatre tunnels dans le sud de la bande de Gaza, pour une longueur totale d'environ quatre kilomètres. Selon Tsahal, l'un des tunnels faisait partie d'un réseau utilisé pour la détention d'otages. L'armée indique également avoir découvert des salles de séjour utilisées par des hauts responsables de la brigade de Khan Younès du Hamas. Les opérations ont été menées au sud de Gaza, à l'est de la « ligne jaune », dans le cadre des activités de l'armée israélienne contre les infrastructures du Hamas.
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L'armée israélienne affirme avoir intercepté il ya peu un drone qui semblait appartenir au Hezbollah au-dessus d'une zone du sud du Liban où des troupes sont déployées. Aucune sirène n'a retenue dans les villes israéliennes « conformément au protocole », a déclaré l'armée.
Un adolescent poignardé à Ramat Gan, trois blessés par balles à Ramla
Un adolescent de 15 ans a été poignardé pendant la nuit à Ramat Gan, dans le centre d'Israël, selon le Magen David Adom. Les secours lui ont prodigué les premiers soins sur place avant son transfert à l'hôpital dans un état modéré, souffrant de blessures par arme blanche. Quelques heures plus tard, trois femmes ont été blessées par balles à Ramla, également dans le centre du pays. Les victimes ont été prises en charge par les services d'urgence, sans précision immédiate sur leur état. La police israélienne a ouverte des enquêtes sur les deux incidents, qui interviennent dans un contexte de recrudescence de la criminalité violente et des règlements de comptes dans plusieurs villes du pays.
Le pétrole grimpe après l'échec des discussions entre Washington et Téhéran
Les prix du pétrole repartent fortement à la hausse lundi après l'impasse des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Le baril de WTI américain grimpe de 3,8% à plus de 99 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord dépasse les 104 dollars, en hausse de plus de 3%.
🔴 Un réserviste israélien tué par un drone explosif lancé depuis le Liban
Tsahal annonce la mort du sergent-chef de réserve Alexander Globanyov, 47 ans, originaire de Petah Tikva, tué près de la frontière libanaise. Selon l'armée israélienne, plusieurs drones explosifs lancés depuis le Liban ont frappé le territoire israélien hier près de la frontière. Alexander Globanyov a été tué par l'explosion d'un drone. Tsahal affirme que cette attaque constitue « une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah ».
Téhéran rejette le plan américain et exige des réparations de guerre
L'Iran affirme avoir rejeté la proposition américaine, qualifiée par les médias d'État iraniens de « reddition », et exige des réparations de guerre de la part des États-Unis ainsi que la pleine souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Selon les médias iraniens, Téhéran réclame également la levée des sanctions américaines et la restitution des avoirs iraniens saisis.
Paris et Londres coprésideront une réunion sur le détroit d'Ormuz
Les ministres britannique et français de la Défense co-présideront mardi une réunion en visioconférence avec leurs homologues des pays prêts à contribuer à une mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz, afin de discuter des « contributions militaires » de chacun, a annoncé Londres dimanche.
La quarantaine de pays impliqués «devraient profiter de la réunion de demain pour discuter et définir leurs contributions militaires à la mission défensive visant à rouvrir et à sécuriser le détroit d'Ormuz lorsque les conditions le permettront», a indiqué le ministère britannique de la Défense dans un communiqué.