Tentative d’attaque à Qalandiya : un terroriste abattu après avoir ouvert le feu sur des forces israéliennes

La police israélienne annonce que des gardes-frontières ont neutralisé un terroriste à Qalandiya, près de Jérusalem, après qu’il a ouvert le feu sur les forces avec une arme longue.

Selon les autorités, l’homme est sorti d’un véhicule avant de tirer en direction des soldats, qui ont riposté immédiatement. Aucun blessé n’a été signalé du côté israélien.