Mandat d'arrêt de la CPI : Benjamin Netanyahou brandit la carte des forces spéciales israéliennes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a livré une réponse inattendue lorsqu’il a été interrogé sur les risques liés au mandat d’arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale.

Au cours d’un entretien accordé à Fox News, le présentateur lui a demandé ce qui se passerait si une urgence médicale contraignait son avion à atterrir dans un pays reconnaissant l’autorité de la CPI. Une telle situation pourrait théoriquement exposer le chef du gouvernement israélien à une arrestation.

Benjamin Netanyahou a reconnu avoir envisagé ce scénario. "Oui, j’y pense", a-t-il répondu, avant d’ajouter : "Nous avons des forces spéciales partout. J’y ai servi pendant cinq ans."

Le Premier ministre faisait référence à son passé militaire au sein de Sayeret Matkal, l’unité d’élite de l’armée israélienne. Son commentaire, formulé sur un ton mêlant sérieux et ironie, a surpris l'intervieweur.

Lorsque le journaliste a souligné la réputation de dureté de Tsahal, Benjamin Netanyahou a souri avant de lancer : "Donnons-leur une nouvelle mission."

Cette séquence intervient alors que le mandat d’arrêt de la CPI continue de compliquer les déplacements internationaux du Premier ministre israélien. Plusieurs pays membres de la Cour seraient juridiquement tenus de l’interpeller s’il entrait sur leur territoire, même si l’application concrète de cette obligation reste politiquement sensible.