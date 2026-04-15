Mer Rouge : la menace iranienne d’un blocage, levier stratégique et risque de choc mondial

La menace iranienne d’étendre le conflit maritime jusqu’à la mer Rouge s’inscrit dans une stratégie claire : transformer la géographie en arme économique. Après les tensions autour du détroit d’Ormuz — par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial — Téhéran cherche désormais à élargir la pression en ciblant d’autres points névralgiques du commerce international.

La mer Rouge, et surtout le détroit de Bab el-Mandeb, constitue un second verrou stratégique majeur. Environ 10 % du pétrole mondial et une part significative du commerce conteneurisé y transitent. Une perturbation coordonnée entre Ormuz et la mer Rouge créerait un effet de ciseaux redoutable pour l’économie mondiale.

Dans ce contexte, l’Iran s’appuie sur une logique d’« guerre asymétrique ». Plutôt que d’affronter directement les puissances occidentales, il mobilise ses relais régionaux, notamment les rebelles houthis au Yémen, capables de frapper des navires commerciaux à faible coût avec drones et missiles. Cette stratégie permet de perturber les flux sans déclencher immédiatement une confrontation militaire frontale.

Les implications sont considérables. Sur le plan énergétique, toute perturbation durable des routes maritimes pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole, avec des projections dépassant 100 dollars le baril en cas de blocage prolongé. Sur le plan logistique, les grandes compagnies maritimes ont déjà commencé à contourner la zone, rallongeant les trajets via le cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente les coûts, les délais et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Au-delà de l’économie, l’enjeu est géopolitique. Une escalade en mer Rouge pourrait internationaliser davantage le conflit, en impliquant directement des puissances comme les États-Unis ou, indirectement, la Chine, dépendante des flux énergétiques du Golfe.

Enfin, cette stratégie révèle une mutation plus profonde : les routes maritimes ne sont plus des espaces neutres, mais des terrains de confrontation stratégique. La menace iranienne ne vise pas seulement à répondre militairement, mais à imposer un coût global à ses adversaires.

En somme, la mer Rouge devient un prolongement naturel du conflit, où la dissuasion passe par la capacité à perturber l’économie mondiale.