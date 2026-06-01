Nucléaire iranien : Donald Trump accuse CNN de mentir

Donald Trump a vivement critiqué CNN dimanche soir après un reportage affirmant que l’accord en cours de négociation avec l’Iran ne contenait pas de véritables dispositions nucléaires.

Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a accusé la chaîne de diffuser de « fausses informations ». Selon lui, le texte en discussion stipule clairement que l’Iran ne pourra pas posséder d’arme nucléaire.

Trump affirme que le projet d’accord aborde en détail la question du programme nucléaire iranien et qu’il s’agit même du cœur du texte. Il assure que les discussions portent notamment sur les matières nucléaires et les restrictions à imposer à Téhéran.

Selon plusieurs rapports, l’accord préliminaire prévoirait une période de 60 jours pour négocier des limitations plus précises du programme nucléaire iranien, ainsi qu’un éventuel allègement des sanctions américaines. Les discussions porteraient notamment sur le sort des stocks d’uranium enrichi et sur l’avenir de l’enrichissement en Iran.

D’après Axios, Trump aurait demandé des modifications au texte lors d’une réunion à la Maison Blanche, afin de durcir certaines conditions avant toute signature.

De son côté, l’agence iranienne Tasnim affirme que Téhéran prépare aussi de nouvelles modifications au projet d’accord. Les négociations indirectes entre les deux pays seraient donc toujours en cours.

Trump a répété qu’il n’était pas pressé de conclure, mais qu’un accord permettrait notamment de rouvrir rapidement le détroit d’Ormuz. Il a insisté sur une seule exigence centrale : empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.