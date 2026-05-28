Iran : « Nous n’abandonnerons pas l’enrichissement de l'uranium »

L’Iran affirme qu’il ne cédera pas sur ses « lignes rouges » dans les négociations avec les États-Unis.

Ebrahim Azizi, président de la commission de la Sécurité nationale du Parlement iranien, a déclaré que Téhéran ne renoncerait pas à l’enrichissement d’uranium ni au contrôle du détroit d’Ormuz.

« Il n’y aura aucun recul sur les lignes rouges, comme l’enrichissement d’uranium et le contrôle du détroit d’Ormuz », a-t-il averti.

Ces déclarations interviennent alors que Washington et Téhéran discutent d’un possible accord de cessez-le-feu et d’un cadre plus large sur le programme nucléaire iranien.

Les États-Unis considèrent l’enrichissement d’uranium par l’Iran comme une ligne rouge. L’émissaire américain Steve Witkoff a récemment réaffirmé que toute poursuite de l’enrichissement posait un risque de militarisation.

Téhéran rejette cette exigence. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déjà affirmé que l’Iran poursuivrait ses activités d’enrichissement, quel que soit le résultat des négociations, au nom de ses droits dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a également prévenu que les discussions échoueraient si Washington continuait d’exiger un arrêt total de l’enrichissement. Selon lui, cette capacité est un « acquis national » que l’Iran n’abandonnera pas.