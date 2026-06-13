Oman résiste aux pressions de Trump et renforce ses liens avec le Royaume-Uni

Les tensions entre Washington et Oman se sont accentuées ces dernières semaines, au point de provoquer un rapprochement stratégique entre le sultanat et le Royaume-Uni, selon des informations rapportées par le quotidien britannique The Telegraph.

À la fin du mois dernier, le président américain Donald Trump a vivement critiqué Oman, l'accusant de favoriser les intérêts iraniens dans le détroit d'Ormuz, passage maritime par lequel transite près d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Selon le journal britannique, Trump aurait même menacé d'une action militaire contre le sultanat, une déclaration qui a surpris de nombreux observateurs tant Oman est traditionnellement considéré comme un acteur modéré et neutre dans la région.

Surnommé la « Suisse du Moyen-Orient », Oman joue depuis des décennies un rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Mais à Washington, certains responsables estiment désormais que Mascate s'est trop rapprochée de Téhéran. Le mécontentement américain se serait notamment accru après des informations selon lesquelles le sultanat aurait envisagé de coopérer avec l'Iran sur des taxes appliquées aux navires transitant par le détroit d'Ormuz.

Face aux critiques américaines, les autorités omanaises ont choisi de ne pas répondre publiquement. Dans le même temps, le pays renforce sa coopération avec Londres. Selon The Telegraph, une proposition américaine visant à remplacer les conseillers militaires britanniques présents à Oman par des conseillers américains aurait été rejetée par le sultanat.

Sous l'autorité du sultan Haitham ben Tariq, Oman a au contraire décidé d'élargir la présence britannique sur sa base navale stratégique de Duqm. Cette orientation confirme la volonté du pays de préserver son partenariat sécuritaire avec le Royaume-Uni tout en maintenant sa politique traditionnelle de neutralité.

Malgré les pressions de Washington et les critiques de plusieurs pays du Golfe, Mascate semble déterminée à poursuivre sa ligne diplomatique fondée sur le dialogue, résumée par une formule souvent reprise dans le sultanat : « ami de tous, ennemi de personne ».