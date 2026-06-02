Donald Trump exige qu’Oman prenne ses distances avec Téhéran

Longtemps considéré comme un intermédiaire discret entre Washington et Téhéran, Oman se retrouve désormais sous forte pression américaine.

Selon le Wall Street Journal, l’administration de Donald Trump pousse le sultanat à choisir clairement son camp et à réduire, voire rompre, ses liens diplomatiques avec l’Iran.

À l’origine de ces tensions : une évaluation du renseignement américain affirmant qu’Oman pourrait rejoindre l’Iran dans un projet de taxation des navires transitant par le détroit stratégique d’Ormuz. Une hypothèse que Mascate dément catégoriquement.

Ces derniers jours, Washington aurait menacé Oman de sanctions économiques et même d’éventuelles frappes militaires. Donald Trump a lui-même évoqué publiquement cette possibilité lors d’une réunion de cabinet, tandis que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, avertissait que toute participation omanaise à un système de péage maritime entraînerait une réponse américaine.

Le sultanat, qui entretient des relations diplomatiques avec les États-Unis depuis près de deux siècles, défend pourtant sa neutralité.

Le ministre omanais de l’Information, Abdulla Al-Harrasi, affirme qu’Oman reste engagé en faveur de la stabilité régionale et de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, passage essentiel au commerce énergétique mondial.

Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, Oman a tenté de maintenir un équilibre délicat entre son allié américain et son voisin iranien. Cette posture lui avait permis d’agir comme médiateur lors de précédentes négociations nucléaires entre Washington et Téhéran.

Mais cette stratégie semble aujourd’hui se retourner contre Mascate.

Selon plusieurs responsables arabes cités par le Wall Street Journal, les autorités omanaises ont été surprises par la brusque hostilité américaine et cherchent désormais une réponse diplomatique.

Le royaume envisage notamment une offensive de communication destinée à démontrer son soutien au trafic maritime international et son rôle dans les opérations d’assistance aux navires transitant dans la région.

Cette crise intervient alors qu’Oman apparaît de plus en plus isolé parmi les monarchies du Golfe. Contrairement aux Émirats arabes unis ou à l’Arabie saoudite, Mascate a refusé de signer plusieurs déclarations condamnant explicitement l’Iran.

Pour Washington et plusieurs partenaires régionaux, cette prudence nourrit désormais des soupçons de proximité avec Téhéran.

Pour Oman, elle reste au contraire la condition nécessaire au maintien d’un dialogue susceptible d’éviter une escalade durable au Moyen-Orient.