L’Iran a endommagé une vingtaine de bases militaires américaines au Moyen-Orient

Les frappes iraniennes menées depuis le début de la guerre auraient causé des dégâts à au moins vingt sites militaires américains répartis dans huit pays du Moyen-Orient, selon une enquête publiée lundi par la BBC à partir d’images satellites.

D’après le média britannique, Téhéran a ciblé depuis la fin du mois de février des installations stratégiques en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, en Irak, en Jordanie, à Bahreïn et à Oman. Les attaques auraient endommagé des systèmes de défense aérienne, des radars ainsi que des avions ravitailleurs, pour un coût estimé à plusieurs millions de dollars.

Ces frappes ont été menées en réponse aux opérations américano-israéliennes conduites en Iran et au Liban au cours des derniers mois. Selon le Pentagone, plus de 13.000 cibles ont été frappées en Iran dans le cadre de l’opération « Rugissement du Lion ».

L’enquête de la BBC contraste avec les déclarations répétées du président américain Donald Trump, qui affirme que les capacités militaires iraniennes ont été « presque totalement détruites ». Plusieurs experts cités par le média estiment au contraire que les frappes de représailles iraniennes ont été bien plus précises et efficaces qu’admis publiquement jusqu’à présent.

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a lui-même mis en avant ces résultats militaires, affirmant récemment que « le Moyen-Orient n’est plus un endroit sûr pour les bases américaines ».

Autre élément notable du rapport : la BBC affirme que Washington a tenté de limiter l’analyse indépendante du conflit en demandant à l’entreprise Planet, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’images satellites, de restreindre durablement la diffusion de nouvelles images de l’Iran et d’une grande partie du Moyen-Orient. La société a justifié cette mesure par des considérations de sécurité liées à la protection du personnel et des alliés des États-Unis.

Pour contourner ces restrictions, la BBC indique avoir utilisé des images provenant d’autres opérateurs internationaux. Certains analystes estiment d’ailleurs que le nombre réel de bases touchées pourrait être supérieur et atteindre jusqu’à 28 installations militaires.