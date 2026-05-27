Riyad fait pression sur Trump pour éviter une reprise des frappes contre l’Iran

L’Arabie saoudite intensifie sa pression sur Donald Trump afin d’empêcher une reprise des opérations militaires contre l’Iran, selon une source du Golfe citée par i24NEWS.

D’après cette source, Riyad redouterait particulièrement d’éventuelles représailles iraniennes contre ses infrastructures stratégiques en cas d’escalade militaire régionale.

« La pression saoudienne sur Trump pour qu’il ne renouvelle pas l’activité militaire s’est accentuée ces derniers jours », affirme cette source, évoquant des craintes de « dommages graves » aux infrastructures du royaume.

Parallèlement, la télévision d’État iranienne a affirmé mercredi que Téhéran détenait un projet préliminaire de mémorandum d’entente avec les États-Unis.

Selon les médias iraniens, ce projet prévoirait un retrait des forces américaines des zones proches de l’Iran ainsi que la levée du « blocus » imposé à la République islamique.

En échange, l’Iran rétablirait la situation dans le détroit d’Ormuz à son niveau d’avant-guerre, tout en interdisant le passage de navires militaires dans la zone.

Le contrôle du détroit serait assuré conjointement par l’Iran et Oman, selon ce même projet.

La télévision iranienne ajoute qu’en cas d’accord définitif dans un délai de 60 jours de négociations, celui-ci pourrait être validé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l’ONU.