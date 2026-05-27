Les États-Unis ont besoin de trois ans pour reconstituer certains stocks d’armes utilisés contre l’Iran

Les États-Unis ont besoin d’au moins trois ans pour reconstituer les stocks de plusieurs systèmes d’armes stratégiques massivement utilisés lors de la guerre contre l’Iran, selon une analyse publiée mercredi par le centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Le rapport évoque notamment les missiles de croisière Tomahawk ainsi que les systèmes d’interception Patriot et THAAD, utilisés pour neutraliser missiles et drones ennemis.

Selon le CSIS, les États-Unis disposent encore de suffisamment de munitions pour faire face à un scénario plausible lié au conflit iranien. Mais l’épuisement partiel des stocks crée désormais « une fenêtre de vulnérabilité » face à un éventuel affrontement majeur dans le Pacifique occidental, notamment avec Chine.

Le think tank souligne que le temps nécessaire à la reconstitution des arsenaux devient « une préoccupation majeure » pour Washington.

Les experts rappellent que Pékin affiche depuis plusieurs années son objectif de disposer d’ici 2027 d’une armée capable de prendre le contrôle de Taïwan par la force si nécessaire.

Même si cette échéance est considérée par certains analystes comme davantage symbolique qu’impérative, les tensions restent particulièrement élevées entre les deux puissances.

Le président chinois Xi Jinping a récemment averti que les relations entre Washington et Taïwan pourraient conduire à une confrontation directe entre les États-Unis et la Chine si elles étaient « mal gérées ».