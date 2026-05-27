Pékin appelle Washington et Téhéran au compromis

La Chine appelle les parties impliquées dans la guerre avec l’Iran à poursuivre leurs efforts en faveur d’un cessez-le-feu et à faire des compromis.

Depuis le siège de l’ONU à New York, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré espérer que les acteurs concernés resteront engagés dans la recherche d’une désescalade.

« Nous espérons que les parties concernées pourront rester déterminées à poursuivre un cessez-le-feu et continuer à se rapprocher à mi-chemin, afin que la paix revienne au Moyen-Orient le plus tôt possible », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent après que Téhéran a accusé Washington d’avoir violé le cessez-le-feu à la suite de frappes américaines menées dans le sud de l’Iran. Les États-Unis affirment de leur côté avoir agi en légitime défense pour protéger leurs forces.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que les négociations visant à mettre fin au conflit pourraient encore prendre « quelques jours ».

Wang Yi a reconnu que les différends profonds ne pouvaient pas être réglés immédiatement. « Les problèmes anciens ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain », a-t-il affirmé, tout en soulignant que chaque avancée dans les négociations rapproche la région de la paix.

La Chine pourrait également jouer un rôle dans le dossier nucléaire iranien. Selon plusieurs informations, l’Iran envisagerait de transférer son uranium enrichi à 60 % vers la Chine dans le cadre d’un éventuel accord. Pékin n’a pas démenti cette possibilité et affirme vouloir continuer à jouer un rôle « constructif » dans la résolution diplomatique du dossier nucléaire iranien.