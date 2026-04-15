Pourparlers irano-américains : l’Iran accueille une délégation pakistanaise conduite par le chef de l’armée

L’Iran doit accueillir mercredi une délégation pakistanaise de haut niveau conduite par le chef de l’armée, Asim Munir, dans le cadre des échanges indirects en cours avec les États-Unis. Cette visite intervient après l’échec d’une première session de pourparlers organisée le week-end dernier à Islamabad.

Selon la télévision d’État iranienne, la délégation sera reçue par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et doit transmettre un nouveau message de Washington à Téhéran. Elle devrait également aborder les perspectives de reprise des négociations entre les deux pays, qui demeurent profondément opposés sur plusieurs dossiers sensibles, notamment le nucléaire et les enjeux sécuritaires régionaux.

Téhéran a confirmé ces derniers jours que les échanges avec Washington se poursuivaient par l’intermédiaire du Pakistan, jouant un rôle de médiateur discret entre les deux puissances. Cette diplomatie indirecte témoigne d’une volonté de maintenir un canal de communication ouvert, malgré l’absence de dialogue direct formel.

La visite d’Asim Munir, figure influente du système politico-militaire pakistanais, souligne l’importance stratégique accordée à cette médiation. Islamabad, qui entretient des relations à la fois avec Téhéran et Washington, apparaît comme un acteur clé pour relancer une dynamique diplomatique fragilisée.

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, ces efforts s’inscrivent dans une tentative plus large de désescalade. Toutefois, aucune percée majeure n’est attendue à ce stade, les divergences restant profondes et les négociations encore à un stade préliminaire.