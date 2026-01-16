Reza Pahlavi appelle à l’aide internationale et annonce son intention de retourner en Iran

Le prince héritier en exil Reza Pahlavi a appelé vendredi la communauté internationale à soutenir le peuple iranien, affirmant que le régime en place est « proche de l’effondrement » et annonçant son intention de retourner prochainement en Iran pour conduire une transition politique.

Dans une déclaration relayée par Sky News, Reza Pahlavi a lancé un appel pressant à l’étranger. « Mes courageux compatriotes ont besoin de votre aide urgente », a-t-il déclaré, accusant le pouvoir iranien de « s’acharner comme un animal blessé, désespéré de s’accrocher au pouvoir ». Selon lui, la violence exercée par les autorités est le signe d’un régime à bout de souffle.

Le fils du dernier shah d’Iran a réitéré sa proposition de diriger un futur gouvernement de transition. « Aujourd’hui, alors que mes compatriotes m’appellent à exercer un leadership, je réaffirme mon engagement de toujours », a-t-il affirmé, se disant « prêt à retourner en Iran » et se présentant comme « le mieux placé pour garantir une transition stable ». Il assure disposer d’« un plan complet pour une transition ordonnée », immédiatement applicable.

Reza Pahlavi a également détaillé six demandes adressées à la communauté internationale. Il appelle notamment à protéger la population iranienne en affaiblissant les capacités répressives du régime, y compris la direction du Corps des gardiens de la révolution islamique. Il réclame un renforcement maximal des sanctions économiques, un accès libre à internet pour les Iraniens, l’expulsion de diplomates iraniens et des poursuites judiciaires pour crimes contre l’humanité.

Il demande aussi la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et exhorte les États à se préparer à reconnaître un gouvernement de transition démocratique « le moment venu ».

Enfin, Reza Pahlavi a insisté sur la portée internationale de son appel. « Soutenir le peuple iranien n’est pas un acte de charité », a-t-il déclaré, estimant que « la stabilité mondiale dépend du départ de ce régime ». Il a ajouté qu’aucune intervention militaire étrangère n’était nécessaire, soulignant que « les bottes du peuple iranien sont déjà sur le terrain ».