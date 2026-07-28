Selon CNN, Donald Trump a d'abord refusé de rencontrer Benjamin Netanyahou

Le président américain Donald Trump aurait initialement refusé de recevoir Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche lors de la visite actuelle du Premier ministre israélien à Washington, rapporte CNN, citant des sources américaines et israéliennes.

Selon la chaîne américaine, Benjamin Netanyahou cherchait depuis plusieurs semaines à obtenir un entretien afin d'évoquer les conséquences de la guerre contre l'Iran et de présenter les dernières évaluations israéliennes sur la reconstitution des capacités nucléaires et militaires iraniennes.

Toujours selon CNN, Donald Trump se montrait réticent à programmer cette rencontre, tandis que certains responsables de la Maison Blanche reprochaient à Israël de tenter de créer une pression médiatique pour obtenir un rendez-vous. Les funérailles du sénateur américain Lindsey Graham, auxquelles les deux dirigeants devaient assister, ont finalement permis l'organisation de cette réunion.

Un haut responsable de l'administration américaine a toutefois assuré à CNN que Donald Trump entretenait une « relation forte » avec Benjamin Netanyahou et qu'Israël n'avait « pas de meilleur ami » que le président américain.

Malgré leur étroite coordination durant la campagne militaire contre l'Iran, des divergences sont apparues ces derniers mois. Selon CNN, Benjamin Netanyahou souhaitait poursuivre la pression militaire sur Téhéran, tandis que Donald Trump privilégiait une fin rapide des combats.

Les désaccords porteraient également sur le Liban, où Washington pousse Israël à mettre un terme à ses opérations, ainsi que sur d'autres dossiers régionaux, notamment une éventuelle vente de chasseurs F-35 à la Turquie et un possible accord de coopération nucléaire civile entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.

Lors de son déplacement à Washington, Benjamin Netanyahou devrait également chercher à obtenir des garanties selon lesquelles ces projets ne compromettraient pas l'avantage militaire qualitatif d'Israël, tout en abordant la possibilité d'un accord de défense à long terme entre les deux pays.