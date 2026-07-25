Syrie : António Guterres appelle la communauté internationale à soutenir la transition

En visite officielle à Damas, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé la communauté internationale à intensifier son soutien à la Syrie, engagée dans une période de transition après des années de guerre et la chute du président Bachar al-Assad en 2024.

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« Je viens d'arriver à Damas pour une visite de solidarité. Mon message est clair : les Nations unies sont aux côtés de la Syrie en ce moment décisif. J'appelle la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour soutenir le peuple syrien », a déclaré António Guterres sur le réseau social X.

Cette visite, d'une durée de trois jours, est la première effectuée par un secrétaire général des Nations unies en Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011. À son arrivée à l'aéroport international de Damas, il a été accueilli par le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Shaibani.

Le déplacement du chef de l'ONU intervient alors que les nouvelles autorités syriennes cherchent à stabiliser le pays et à relancer les relations avec la communauté internationale après plus d'une décennie de conflit.

En réaffirmant le soutien des Nations unies à la transition syrienne, António Guterres entend encourager les efforts diplomatiques, humanitaires et de reconstruction, dans un contexte où des millions de Syriens demeurent affectés par les conséquences de la guerre.