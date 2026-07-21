En coulisses, la Syrie préparerait des plans contre le Hezbollah au Liban

Malgré ses déclarations publiques, le pouvoir syrien envisagerait une possible intervention contre le Hezbollah au Liban, a rapporté Kan mardi soir. Les services de sécurité syriens prépareraient différents scénarios susceptibles d’être mis en œuvre si la situation l’exige.

Selon une source sécuritaire proche du régime citée par la chaîne israélienne, des plans visant l’organisation terroriste seraient actuellement élaborés en toute discrétion. "Il existe un décalage entre ce qui est dit publiquement et ce qui se passe en coulisses", a affirmé cette source.

Les hauts responsables de l’appareil sécuritaire syrien auraient par ailleurs reçu pour instruction de s’opposer à toute présence du Hezbollah sur le territoire syrien et d’empêcher l’organisation de s’y implanter ou d’y mener des activités.

Ces préparatifs contrastent avec la position officielle du président Ahmed al-Sharaa, qui a publiquement refusé une proposition de Donald Trump l’invitant à agir contre le Hezbollah au Liban. Le président américain a pourtant affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines que le dirigeant syrien serait, selon lui, mieux placé qu’Israël pour affronter l’organisation sur le territoire libanais.