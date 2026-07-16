La Syrie intercepte une importante cargaison de missiles et de drones destinée au Hezbollah

Les autorités syriennes ont annoncé jeudi avoir déjoué une vaste opération de contrebande d'armes depuis l'Irak vers le Liban. Selon le ministère syrien de l'Intérieur, la cargaison, qui comprenait notamment 150 drones explosifs, des missiles à longue portée et des missiles antichars, était destinée au Hezbollah.

Les forces de sécurité ont intercepté près de la frontière irakienne un camion transportant les armes. L'enquête se poursuit afin d'identifier et d'arrêter l'ensemble des personnes impliquées dans cette tentative de transfert au profit de l'organisation terroriste libanaise.

D'après l'Autorité générale syrienne des passages frontaliers et des douanes, les armes avaient été dissimulées dans un imposant camion-citerne normalement utilisé pour le transport de pétrole. Le véhicule devait rejoindre la ville côtière de Baniyas, dans l'ouest de la Syrie, mais son comportement a éveillé les soupçons des douaniers au poste-frontière entre la Syrie et l'Irak. Une fouille a alors permis de découvrir l'importante cargaison.

Cette interception intervient alors que le président syrien Ahmed al-Sharaa se montre réticent à engager directement ses forces contre le Hezbollah au Liban. Selon des informations récemment rapportées par Kan, le dirigeant syrien redoute qu'une telle intervention soit perçue dans le monde arabe comme une opération menée pour protéger Israël.

Une source au fait du dossier a estimé qu'une action militaire syrienne contre le Hezbollah restait improbable tant qu'Israël ne répondrait pas aux principales exigences de Damas, notamment le retrait de Tsahal des secteurs du sud de la Syrie occupés après la chute du régime de Bachar al-Assad.