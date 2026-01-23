Syrie : l'UE s’inquiète de possibles évasions de djihadistes

L’Union européenne a exprimé vendredi sa vive inquiétude face au risque d’évasions de djihadistes détenus en Syrie, dans un contexte de nouvelles tensions sécuritaires liées aux affrontements entre l’armée syrienne et les forces kurdes. Bruxelles redoute en particulier que des combattants du groupe État islamique, dont des ressortissants étrangers, puissent profiter de l’instabilité pour prendre la fuite.

Un porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni, a indiqué que l’Union européenne suivait « de très près la situation », évoquant notamment des informations faisant état de transferts de détenus encore incarcérés, y compris des « terroristes étrangers », vers l’Irak. « Les récentes évasions présumées de détenus de Daech au milieu des affrontements sont extrêmement préoccupantes », a-t-il souligné.

Depuis plusieurs années, des milliers de terroristes de l’État islamique et de membres de leurs familles sont détenus dans des prisons et des camps du nord-est de la Syrie, principalement sous la garde des forces kurdes. Ces structures carcérales sont régulièrement pointées du doigt pour leur vulnérabilité, en raison de moyens de sécurité limités et d’un environnement régional instable.

Les récents combats ont ravivé les craintes européennes d’un affaiblissement du contrôle sur ces sites sensibles. Bruxelles redoute qu’une vague d’évasions ne permette à des djihadistes aguerris de rejoindre d’autres zones de conflit ou de préparer des actions terroristes, notamment en Europe.