Syrie : 120 terroristes de Daech s'évadent d'une prison dans le nord du pays

Le ministère de l'Intérieur syrien a annoncé dans la nuit de lundi à mardi l'évasion d'environ 120 terroristes de l'organisation État islamique (Daech) d'une prison située dans la ville d'Al-Shaddadi, dans le nord-est du pays. Ce bilan contredit les informations du site d'information kurde Rudaw, qui avait fait état de 1 500 évadés. Les autorités syriennes précisent toutefois que des forces spéciales ont réussi à capturer 81 détenus lors de leur tentative de fuite.

Selon les informations diffusées, de vives inquiétudes se sont manifestées en Syrie suite aux signalements d'évasions massives de jihadistes de Daech depuis deux établissements pénitentiaires du nord-est du pays. Ces fuites interviennent dans un contexte de chaos provoqué par l'avancée de l'armée syrienne, parallèlement au repli des forces kurdes dans la région.

Face à cette défaillance sécuritaire majeure, l'armée syrienne et les forces kurdes se rejettent mutuellement la responsabilité de ces évasions. Malgré l'annonce officielle d'un accord entre les deux parties, les affrontements sur le terrain se poursuivent, illustrant la fragilité de l'entente proclamée.

Sur le plan politique, le sénateur républicain Lindsey Graham, proche du président Trump, a adressé mardi un avertissement sans ambiguïté au régime syrien. Il a déclaré que si l'armée syrienne poursuivait son offensive dans le nord du pays, il œuvrerait au rétablissement des sanctions contre la Syrie. Le sénateur a souligné qu'une telle mesure porterait un coup sévère aux relations entre l'administration américaine et le pouvoir damascène.

Cette situation rappelle les craintes persistantes concernant la résurgence de Daech. Les prisons du nord-est syrien, où sont détenus des milliers de jihadistes, ont toujours été considérées comme une poudrière potentielle. L'instabilité régionale et les tensions entre les différentes forces en présence créent un terreau favorable à la reconstitution de l'organisation terroriste, jadis vaincue militairement mais dont les membres cherchent à reconstituer leurs réseaux.