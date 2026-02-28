Syrie : le Conseil de sécurité de l’ONU lève les sanctions contre HTS

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de lever les sanctions visant l’ancien groupe armé islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dissous après la chute du régime de Bachar al-Assad en 2024. Cette décision marque une évolution notable dans le traitement international de la mouvance rebelle ayant porté au pouvoir l’actuel président syrien, Ahmed al-Sharaa.

HTS était auparavant inscrit sur la liste des sanctions onusiennes en raison de ses origines au sein du Front al-Nosra, ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda. À l’époque affilié officiellement au réseau jihadiste, le groupe avait été sanctionné pour ses liens avec le terrorisme international. En 2016, il avait annoncé rompre avec Al-Qaïda et adopté le nom de Hayat Tahrir al-Sham, sans pour autant être retiré des listes noires du Conseil de sécurité.

Après la prise de Damas par une coalition rebelle en 2024 et le renversement de Bachar al-Assad, Ahmed al-Sharaa — qui dirigeait HTS — avait proclamé la dissolution de l’ensemble des factions armées impliquées dans l’offensive, y compris HTS, afin de consolider l’autorité d’un nouvel exécutif centralisé.

L’an dernier, Ahmed al-Charaa avait lui-même été retiré de la liste des sanctions de l’ONU à la suite d’une résolution portée par les États-Unis. La levée des mesures contre HTS semble s’inscrire dans la continuité de cette normalisation progressive, alors que la communauté internationale observe attentivement l’évolution politique et sécuritaire de la Syrie post-Assad.