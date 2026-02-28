Syrie : le Conseil de sécurité de l’ONU lève les sanctions contre HTS

Le Conseil de sécurité des Nations unies a levé les sanctions visant l’ancien groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, dissous après la chute de Bachar al-Assad.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa
Le président syrien Ahmed al-SharaaAP Photo/Francisco Seco, File

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de lever les sanctions visant l’ancien groupe armé islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dissous après la chute du régime de Bachar al-Assad en 2024. Cette décision marque une évolution notable dans le traitement international de la mouvance rebelle ayant porté au pouvoir l’actuel président syrien, Ahmed al-Sharaa.

HTS était auparavant inscrit sur la liste des sanctions onusiennes en raison de ses origines au sein du Front al-Nosra, ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda. À l’époque affilié officiellement au réseau jihadiste, le groupe avait été sanctionné pour ses liens avec le terrorisme international. En 2016, il avait annoncé rompre avec Al-Qaïda et adopté le nom de Hayat Tahrir al-Sham, sans pour autant être retiré des listes noires du Conseil de sécurité.

Video poster
Accord entre le président syrien et les forces kurdes

Après la prise de Damas par une coalition rebelle en 2024 et le renversement de Bachar al-Assad, Ahmed al-Sharaa — qui dirigeait HTS — avait proclamé la dissolution de l’ensemble des factions armées impliquées dans l’offensive, y compris HTS, afin de consolider l’autorité d’un nouvel exécutif centralisé.

L’an dernier, Ahmed al-Charaa avait lui-même été retiré de la liste des sanctions de l’ONU à la suite d’une résolution portée par les États-Unis. La levée des mesures contre HTS semble s’inscrire dans la continuité de cette normalisation progressive, alors que la communauté internationale observe attentivement l’évolution politique et sécuritaire de la Syrie post-Assad.

