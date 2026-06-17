Trump dément un fonds de 300 milliards pour l'Iran, malgré les termes de l'accord

Le président américain Donald Trump a rejeté les informations selon lesquelles le futur accord entre Washington et Téhéran prévoirait la création d'un fonds de 300 milliards de dollars destiné à la reconstruction et au développement de l'économie iranienne. Interrogé à ce sujet en marge du sommet du G7 en France, Trump a répondu sans ambiguïté : "C'est faux."

Le dirigeant américain a toutefois précisé que son démenti concernait toute participation financière des États-Unis. "Nous n'investissons pas. Nous ne mettons pas dix cents", a-t-il déclaré, ajoutant que d'éventuels investissements relèveraient de décisions prises par d'autres acteurs. "Les gens peuvent investir s'ils le souhaitent", a-t-il affirmé, tout en soulignant que Washington ne disposait d'aucun fonds dédié à cette fin.

Ces déclarations contrastent néanmoins avec le contenu du protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, dont la signature officielle est attendue vendredi. Washington s'engagerait, avec ses partenaires régionaux, à élaborer dans les soixante jours un mécanisme permettant de garantir au moins 300 milliards de dollars de financements pour soutenir la réhabilitation et le développement économique de la République islamique.

Les propos de Trump semblent ainsi viser l'idée d'un financement direct par les États-Unis plutôt que l'existence d'une initiative plus large impliquant d'autres partenaires. Questionné sur une éventuelle contribution des pays du Golfe, le président américain a assuré ne pas leur avoir demandé de financer un tel projet. Il a néanmoins laissé entendre qu'une aide économique éventuelle dépendrait avant tout du comportement futur de l'Iran. "S'ils veulent le faire, très bien, mais je pense qu'ils attendront de voir comment l'Iran se comporte", a-t-il expliqué.

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, le mécanisme envisagé prendrait la forme d'un fonds privé destiné à encourager les investissements en Iran. Plus de la moitié des sommes nécessaires aurait déjà été promise. Le Financial Times rapporte de son côté que cette structure serait conçue pour faciliter l'entrée d'entreprises étrangères sur le marché iranien, plutôt que pour canaliser des financements gouvernementaux.

Cette divergence entre les déclarations publiques de Trump et les dispositions figurant dans le protocole d'accord illustre les zones d'ombre qui continuent d'entourer le contenu exact du futur accord entre Washington et Téhéran.