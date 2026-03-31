Trump fustige les pays européens : « Allez chercher votre pétrole vous-mêmes dans le détroit d'Ormuz »

Donald Trump a adressé ce mardi un message sans détour aux pays européens confrontés à des pénuries de carburant liées à la fermeture du détroit d’Ormuz. Selon lui, les États-Unis ne se chargeront plus de les approvisionner, estimant que ces pays n’ont pas soutenu Washington dans ses opérations contre l’Iran.

« L’Iran est pratiquement anéanti. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole », a déclaré Trump, s’adressant aux nations comme le Royaume-Uni, critiqué pour son refus d’intervenir dans l’opération menée contre le régime iranien. Il a ajouté : « Achetez-en aux États-Unis, nous en avons en abondance, et armez-vous de courage pour aller au détroit et en récupérer vous-mêmes. »

Trump a également ciblé la France, accusée d’avoir bloqué le survol de son territoire par des avions transportant du matériel militaire à destination d’Israël. « La France n’a apporté aucune aide face au ‘boucher iranien’, qui a été neutralisé. Les États-Unis s’en souviendront », a-t-il affirmé.

Ce discours traduit la volonté de l’administration américaine de redéfinir les rapports de force en matière énergétique et militaire, suggérant une Europe désormais invitée à assurer seule sa sécurité et son approvisionnement en carburant.