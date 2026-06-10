Vingt-deux pays accusent l’Iran de mener des opérations hostiles en Occident

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et dix-huit autres pays occidentaux ont publié une déclaration commune condamnant ce qu’ils qualifient d’"activités malveillantes" menées par les services de sécurité iraniens en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Les signataires accusent notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique, sa Force al-Qods et le ministère iranien du Renseignement d’être impliqués dans des complots meurtriers et diverses opérations visant des dissidents iraniens, des journalistes, ainsi que des communautés et intérêts juifs et israéliens.

Dans leur communiqué, les vingt-deux pays affirment leur détermination à protéger leurs citoyens contre ces menaces et appellent la République islamique à mettre immédiatement un terme à ces activités. Ils dénoncent également les liens de longue date entre les services de sécurité iraniens et des groupes criminels internationaux ou locaux, accusant Téhéran d’utiliser ces réseaux comme intermédiaires pour mener certaines de ses opérations.

Les signataires condamnent en outre une récente vague d’attaques sur le sol européen visant des communautés juives, des journalistes iraniens et des intérêts américains. Ces actions ont été revendiquées par le groupe Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, que les pays occidentaux accusent d’agir avec le soutien de relais liés à l’Iran.

Selon la déclaration, les tentatives d’assassinat, d’enlèvement, de harcèlement ou d’intimidation menées sur le territoire de pays souverains constituent une violation des normes internationales et une atteinte directe à leur souveraineté. Les gouvernements signataires saluent les efforts déjà engagés pour contrer ces menaces et annoncent leur intention de prendre de nouvelles mesures coordonnées afin d’empêcher la poursuite de telles activités.