Vladimir Poutine se dit prêt à participer à une médiation, lors d’un appel avec le président iranien

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé dimanche sa volonté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit au Moyen-Orient, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, a annoncé le Kremlin. Cette prise de position intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, où les initiatives diplomatiques peinent à contenir les risques d’escalade.

Au cours de cet échange, Vladimir Poutine «a souligné qu’il était prêt à continuer de faciliter la recherche d’un règlement politique et diplomatique du conflit et à servir de médiateur dans les efforts en vue de parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient», selon la même source. Une déclaration qui confirme l’ambition de Moscou de s’imposer comme un acteur dans les équilibres régionaux.

La Russie entretient des relations étroites avec l’Iran, tout en cherchant à préserver des canaux de dialogue avec d’autres puissances du Moyen-Orient.

Aucune précision n’a toutefois été donnée sur les modalités concrètes de cette éventuelle médiation, ni sur les réactions des autres parties concernées. Reste que cette offre s’inscrit dans une stratégie plus large de Moscou visant à renforcer son influence sur la scène internationale, en se positionnant comme un intermédiaire capable de dialoguer avec des acteurs aux intérêts divergents.