Arabie saoudite : sept condamnés à mort exécutés pour trafic de drogue

Les autorités saoudiennes ont annoncé l’exécution de sept personnes condamnées pour trafic de drogue, selon l’agence de presse officielle SPA, illustrant une nouvelle fois le recours soutenu du royaume à la peine capitale. Cinq Saoudiens et deux Jordaniens ont été reconnus coupables d’avoir introduit des comprimés d’amphétamines sur le territoire. Les exécutions ont été menées dimanche dans la région de Riyad, la justice ayant choisi d’appliquer la peine de mort à l’issue de ces condamnations.

Depuis le début de l’année 2026, 61 exécutions ont été recensées, dont 38 liées à des affaires de stupéfiants, d’après un décompte de l’AFP fondé sur des données officielles. Les ressortissants étrangers représentent une part importante des personnes exécutées, avec 33 cas enregistrés. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique plus large : en 2025, le royaume avait atteint un niveau record avec 356 exécutions, dont 243 pour des infractions liées à la drogue, soit le plus haut chiffre depuis le début du suivi par Amnesty International en 1990.

Après une suspension d’environ trois ans, Riyad a repris, fin 2022, les exécutions pour délits liés aux stupéfiants. Le pays demeure également l’un des principaux marchés du captagon, un stimulant illicite longtemps associé à la production syrienne sous Bachar al-Assad, selon les Nations unies.

Cette politique pénale continue de susciter de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent un usage jugé excessif de la peine de mort, en décalage avec l’image de modernisation que les autorités saoudiennes cherchent à promouvoir.