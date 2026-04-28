Volodymyr Zelensky accuse Israël d'acheter du blé ukrainien volé par la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué Israël après l’arrivée présumée au port de port de Haïfa d’un navire transportant, selon Kiev, du blé ukrainien saisi par la Russie dans les territoires occupés. Dans un communiqué publié mardi, le chef de l’État ukrainien a dénoncé ce qu’il qualifie de commerce illégitime, estimant que l’achat de biens volés engage normalement la responsabilité juridique des acquéreurs.

Selon Volodymyr Zelensky, les autorités israéliennes ne peuvent ignorer l’identité des navires entrant dans leurs ports ni la nature de leurs cargaisons. Il accuse Moscou de confisquer systématiquement les récoltes dans les zones ukrainiennes occupées avant d’en organiser l’exportation via des intermédiaires liés à l’occupation russe. Kiev affirme avoir entrepris des démarches diplomatiques pour empêcher ce type d’opérations, sans résultat jusqu’à présent.

Le président ukrainien a indiqué avoir chargé le ministère des Affaires étrangères d’informer les pays partenaires de la situation. L’Ukraine préparerait également un paquet de sanctions visant les transporteurs impliqués, ainsi que les personnes physiques et morales soupçonnées de tirer profit de ce trafic. Kiev souhaite en outre coordonner ces mesures avec ses partenaires européens afin d’intégrer les responsables aux dispositifs de sanctions de l’Union européenne.

Cette nouvelle passe d’armes diplomatique intervient après la convocation de l’ambassadeur israélien en Ukraine, Michael Brodsky, au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie ukrainienne Andrii Sybiha a annoncé la remise d’une note de protestation officielle, estimant que les relations amicales entre les deux pays ne devraient pas être fragilisées par le commerce de céréales volées.

En réponse, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a rejeté les accusations, affirmant que "des allégations ne constituent pas des preuves". Il a assuré qu’aucune demande formelle d’assistance judiciaire n’avait été transmise avant ces déclarations publiques et que l’affaire serait examinée conformément à l’état de droit israélien. Selon plusieurs médias, le cargo battant pavillon panaméen Panormitis serait récemment entré dans la baie de Haïfa avec une cargaison potentiellement issue de territoires ukrainiens sous contrôle russe.