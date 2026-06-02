Washington étudie un déploiement nucléaire renforcé à l’est de l’OTAN

Les États-Unis étudient la possibilité d’élargir le déploiement de capacités liées à l’arme nucléaire au sein de l’OTAN, selon plusieurs informations relayées par le Financial Times.

Cette réflexion concernerait l’extension des dispositifs de partage nucléaire au-delà des six pays européens qui accueillent actuellement des avions capables d’emporter des armes nucléaires américaines.

Ces appareils dits « dual-capables » peuvent mener à la fois des missions conventionnelles et nucléaires et constituent l’un des piliers de la stratégie de dissuasion de l’Alliance atlantique.

Selon le quotidien britannique, les discussions restent hautement confidentielles et aucune décision n’a été prise à ce stade.

L’objectif serait toutefois de renforcer la force dissuasion face à la Russie et de rassurer plusieurs alliés européens inquiets de la solidité des garanties sécuritaires américaines à long terme.

Les pays du flanc oriental de l’OTAN, notamment la Pologne et certains États baltes, figureraient parmi les candidats potentiels.

Varsovie soutient depuis plusieurs années un renforcement du partage nucléaire au sein de l’Alliance et a publiquement manifesté son intérêt pour accueillir de telles capacités sur son territoire.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de fortes tensions sécuritaires en Europe depuis la guerre en Ukraine et alors que plusieurs capitales européennes redoutent un élargissement du conflit ou une pression militaire accrue de Moscou.

À Washington, le débat se poursuit sur l’équilibre entre la protection nucléaire assurée par les États-Unis et l’augmentation des capacités conventionnelles européennes.

Le responsable de la politique du Pentagone, Elbridge Colby, a récemment réaffirmé que les États-Unis continueraient d’assurer la dissuasion nucléaire de l’OTAN, tout en appelant les alliés européens à investir davantage dans leur propre défense.

Les autorités américaines n’ont pour l’heure pas confirmé officiellement ces discussions.