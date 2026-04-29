Washington ne garantirait pas l'arrêt des frappes israéliennes au Liban en cas d'accord

Les États-Unis ne seraient pas prêts à offrir une garantie ferme mettant fin aux frappes israéliennes en profondeur sur le territoire libanais dans le cadre d'un éventuel accord entre Israël et le Liban, selon le quotidien libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, citant des sources égyptiennes.

D'après ces informations, Washington considérerait qu'Israël conserve le droit de se défendre face aux menaces en provenance du Liban, notamment les activités militaires de l'organisation terroriste Hezbollah, ses entraînements, les transferts d'armes ou encore les éliminations ciblées de ses dirigeants.

Toujours selon le journal, Israël estime que l'ensemble de ces objectifs reste légitime tant que l'État libanais n'agit pas lui-même pour neutraliser ces menaces. Une telle position laisserait à Tsahal une liberté d'action importante même en cas d'arrangement diplomatique.

Le rapport affirme par ailleurs que des échanges ont eu lieu ces derniers jours entre Le Caire et Beyrouth au sujet des discussions en cours entre Israël et le Liban. Des responsables égyptiens auraient transmis aux autorités libanaises des conseils ainsi que des mises en garde sur la prochaine phase des négociations.