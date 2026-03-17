Washington reconnaît le caractère arbitraire de la détention d’un Juif américano-iranien en Iran

Les États-Unis ont officiellement classé comme "détention arbitraire" le cas de Kamran Hekmati, un joaillier américano-iranien de confession juive arrêté en Iran, a annoncé sa famille. Originaire de Long Island, il s’était rendu dans le pays l’an dernier pour rendre visite à ses proches, mais a été interpellé et est depuis incarcéré à la prison d’Evin, connue pour détenir des prisonniers politiques et des ressortissants étrangers. Il ferait partie d’un petit groupe d’Américains actuellement détenus en Iran.

Selon ses proches, son arrestation serait liée à un voyage en Israël effectué pour célébrer la bar-mitsva de son fils. La désignation par le département d’État transfère désormais son dossier au Bureau spécial présidentiel chargé des affaires d’otages, principal organe de négociation des États-Unis dans ce type de dossiers. Pour sa famille, cette décision constitue une reconnaissance officielle du caractère infondé des accusations portées contre lui et du fait qu’il serait utilisé comme levier par Téhéran. Elle y voit également un signal fort de l’engagement des autorités américaines à œuvrer pour sa libération.

Cette évolution intervient alors que Washington a récemment accusé l’Iran de recourir à une "diplomatie des otages", en le classant parmi les États pratiquant des détentions arbitraires de ressortissants étrangers à des fins politiques.