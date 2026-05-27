Après Bondi Beach, l’Australie muscle sa réponse antiterroriste

Près de six mois après l’attaque terroriste qui avait visé une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud travaille à la création d’une unité d’intervention rapide lourdement armée pour répondre à ce type de menace.

L’annonce a été faite dans le cadre de la Commission royale australienne sur l’antisémitisme et la cohésion sociale, chargée d’enquêter sur la montée de l’antisémitisme dans le pays avant l’attentat du 14 décembre 2025.

Ce soir-là, Sajid et Naveed Akram avaient ouvert le feu sur des centaines de personnes réunies pour une célébration de Hanoucca en bord de mer. Quinze personnes avaient été assassinées et plusieurs dizaines blessées, dont trois policiers.

Selon le vice-commissaire de la police de Nouvelle-Galles du Sud, David Hudson, les forces présentes sur place étaient sous-équipées face aux assaillants, armés de fusils et de fusils de chasse.

« Nos policiers se sont retrouvés dans une fusillade avec de simples pistolets Glock de 9 mm face à des armes longues », a-t-il expliqué devant la commission d’enquête.

En réponse, la police australienne prévoit désormais de créer un « Armed Response Command », une unité spécialisée équipée de fusils semi-automatiques capables d’intervenir rapidement lors d’attaques terroristes.

Les autorités ont également réactivé l’opération « Shelter », un dispositif policier mis en place après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 afin de prévenir les violences antisémites et les tensions communautaires à Sydney.

À son apogée, cette opération mobilisait jusqu’à 200 policiers par jour.

Selon les autorités australiennes, cette nouvelle unité antiterroriste devrait devenir pleinement opérationnelle d’ici 18 mois à deux ans, dans un contexte de forte inquiétude autour de la montée de l’antisémitisme en Australie depuis le 7 octobre.