Attentat de Sydney : une nouvelle vidéo suggère l’intervention héroïque d’un second passant

De nouvelles images vidéo récemment révélées apportent un éclairage inédit sur les premiers instants de l’attaque qui a endeuillé la communauté juive australienne à Bondi Beach. Selon des images diffusées par la chaîne australienne 7News Melbourne, un second passant aurait tenté de désarmer l’un des terroristes qui a perpétré l'attentat à l'arme à feu qui a fait 15 morts lors d'une fête de Hanouka à Sydney.

La séquence, issue d’une caméra embarquée d’un véhicule circulant à proximité, montre un homme d’un certain âge engagé dans une lutte avec l’un des deux terroristes, peu après l’arrivée sur les lieux du père et de son fils, auteurs de l’attaque. L’altercation semble se produire juste avant que les terroristes n’ouvrent le feu sur les participants à la célébration organisée par la communauté juive.

La vidéo, partielle, ne permet pas de voir l’intégralité de la scène ni son dénouement. Elle suggère toutefois une tentative désespérée d’intervention civile face à une menace imminente. D’après les informations rapportées par le média australien, l’homme filmé et la femme qui l’accompagnait auraient ensuite été abattus par les terroristes.

Ces images viennent s’ajouter à celles d'Ahmed al-Ahmed, l'homme qui s'est jeté sur l'un des tireurs au péril de sa vie, réussissant à le désarmer. Australien d'origine syrienne âgé de 43 ans, Ahmed al-Ahmed se trouvait à la terrasse d'un café avec un ami dimanche soir lorsque les coups de feu ont retenti. Apercevant l'un des tireurs accroupi derrière un arbre et à court de munitions, il n'a pas hésité. Les images spectaculaires de la scène le montrent courant vers l'homme armé, lui sautant dessus et parvenant à lui arracher son arme des mains.