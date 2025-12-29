Australie : le Premier ministre annonce la création d'une commission d'enquête indépendante sur l'attentat de Bondi Beach

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé lundi la création d'une commission d'enquête indépendante chargée d'examiner l'attaque antisémite survenue lors de la fête de Hanoucca à Bondi Beach.

Baptisée "Commission Richardson" en référence à l'ancien directeur des services de renseignement australiens, cette instance aura pour mission d'examiner l'action des agences de sécurité et de renseignement en amont de l'attentat. Elle devra déterminer si les services disposaient d'informations préalables sur les terroristes, quel partage d'informations a eu lieu entre les différents organismes, et quelles mesures auraient pu être prises pour prévenir l'attaque.

Cette commission voit le jour dans un contexte de vives critiques émanant de certaines familles de victimes, qui réclament des réponses du gouvernement et appellent à une enquête fédérale approfondie.

La semaine dernière, le Premier ministre a essuyé des huées lors d'une cérémonie en mémoire des 15 victimes de l'attentat. Albanese a été accueilli par des cris de "honte", "soutien du djihad" de la part d'une partie de l'assistance, témoignant de la colère qui anime une fraction de l'opinion publique.

Lors du rassemblement commémoratif, des représentants de la communauté juive ont insisté sur la nécessité d'une enquête d'envergure nationale : "Certes, nous avons été frappés de stupeur par cet attentat, mais nous n'avons pas été surpris. Nous avons vécu deux années d'explosion des incidents antisémites. Il faut une enquête non seulement au niveau de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, mais à l'échelle fédérale, pour toute l'Australie."