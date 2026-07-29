Indonésie : neuf militants de la flottille pour Gaza portent plainte contre Benjamin Netanyahou

Neuf ressortissants indonésiens ayant participé à la flottille Global Sumud pour Gaza ont déposé une plainte contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu’ils accusent notamment de crimes contre l’humanité. Leur démarche vise à obtenir l’ouverture d’une enquête par la justice indonésienne sur les conditions de leur interception et de leur détention par Israël.

Les plaignants faisaient partie des militants embarqués à bord de la flottille interceptée en mai par les forces israéliennes. Plus de 400 personnes avaient alors été arrêtées, certaines ayant été détenues pendant plusieurs jours avant leur expulsion.

Selon leur avocat, Kafin Muhammad, la plainte a été déposée auprès du parquet général indonésien. Elle évoque plusieurs infractions présumées, parmi lesquelles des actes de piraterie en mer et des crimes contre l’humanité.

"Nous demandons au procureur général de la République d’Indonésie d’enquêter sur les crimes qui auraient été commis par Israël", a déclaré l’avocat à l’AFP.

Le dossier comprend également les témoignages des neuf militants sur les mauvais traitements qu’ils affirment avoir subis durant leur détention. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué sur la nature précise de ces accusations.

Le traitement réservé aux membres de la flottille avait suscité de nombreuses critiques à l’étranger. La controverse avait notamment été alimentée par une vidéo publiée par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans laquelle plusieurs militants apparaissaient agenouillés, les mains attachées dans le dos.

La plainte déposée en Indonésie ne signifie pas automatiquement que Benjamin Netanyahou fera l’objet de poursuites. Elle pourrait toutefois ouvrir la voie à un examen juridique des faits allégués par les militants et accroître la pression politique sur Israël autour de l’interception de la flottille.