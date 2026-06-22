Israël et l'Inde renforcent leur coopération dans le domaine de la défense

Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général de réserve Amir Baram, a conduit une délégation officielle en Inde afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de l'industrie militaire.

Au cours de cette visite, Amir Baram s'est entretenu avec le ministre indien de la Défense, le secrétaire à la Défense, le chef d'état-major des armées ainsi qu'avec plusieurs hauts responsables du ministère indien de la Défense.

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Les discussions ont porté sur l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'industrie de défense, des exportations militaires et des projets conjoints.

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Selon le ministère israélien de la Défense, cette visite s'inscrit dans la stratégie du ministre de la Défense visant à accroître les exportations israéliennes d'armement, à soutenir le renforcement des capacités de Tsahal et à consolider les relations diplomatiques d'Israël, en particulier avec les pays d'Asie.

Le ministère souligne également que cette démarche vise à élargir le cercle des partenariats stratégiques d'Israël en mettant davantage l'accent sur l'Est.

« L'Inde est un partenaire stratégique majeur de l'État d'Israël », a déclaré Amir Baram. « Cette visite, préparée de longue date par les deux parties, reflète l'importance que nos deux pays accordent au développement de leur alliance dans les domaines de la défense et de l'industrie. »

Le directeur général du ministère a ajouté que cette relation reposait sur « des valeurs communes, une profonde estime mutuelle et une confiance qui va bien au-delà des seuls intérêts », estimant que ces éléments faisaient de ce partenariat « une relation unique » et donnaient « une importance particulière aux projets communs en cours de développement ».