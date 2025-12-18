L’Australie durcit ses lois sur les discours de haine après l’attentat antisémite de Bondi Beach

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a annoncé une série de réformes législatives visant à renforcer la lutte contre les discours de haine, à la suite de l’attentat meurtrier qui a frappé la communauté juive de Sydney lors d’une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, faisant 15 morts. Ces mesures ciblent en particulier les prêcheurs et organisations qui encouragent la violence ou la haine raciale.

À l’issue d’une réunion du Comité national de sécurité, le chef du gouvernement a reconnu que son exécutif aurait pu agir plus fermement avant la tragédie. "N’importe qui, dans ma position, regretterait de ne pas en avoir fait davantage. Mais l’essentiel aujourd’hui est d’aller de l’avant", a-t-il déclaré.

Parmi les principales annonces figure la création de nouvelles infractions fédérales de "discours de haine aggravé", visant notamment les appels à la violence et les formes graves de stigmatisation fondées sur la race ou l’idéologie suprémaciste. Les peines encourues pour les discours de haine incitant à la violence seront alourdies, et le caractère haineux deviendra une circonstance aggravante dans les affaires de menaces et de harcèlement en ligne. Un cadre permettra également d’inscrire sur une liste des organisations dont les dirigeants tiennent des propos haineux.

Le gouvernement avait déjà renforcé la législation fédérale en février pour répondre à la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie, sans toutefois interdire explicitement la diffamation raciale. Depuis l’attaque de Bondi, Anthony Albanese fait face à de vives critiques, notamment de la part de la communauté juive et de l’opposition, qui l’accusent d’inaction à la haine en amont. Le durcissement des lois sur les armes à feu annoncé après l’attentat a été jugé insuffisant pour traiter les causes profondes de la haine antisémite.

Le Premier ministre a également affirmé soutenir pleinement le plan en 13 points de l’envoyée spéciale contre l’antisémitisme, Jillian Segal, transmis au gouvernement six mois plus tôt, et s’est engagé à en accélérer la mise en œuvre. De nouvelles prérogatives seront accordées au ministre de l’Intérieur pour refuser ou annuler des visas à des personnes diffusant la haine, tandis qu’une task force éducative de 12 mois, dirigée par David Gonski, travaillera à renforcer l’enseignement sur la Shoah et l’antisémitisme.

Enfin, les autorités australiennes ont souligné leur volonté de relever le seuil légal des infractions liées aux discours de haine. "Nous n’avons aucune tolérance pour des organisations dont la mission est de haïr l’Australie et les Australiens", a affirmé le ministre de l’Intérieur Tony Burke. Anthony Albanese n’exclut pas de rappeler le Parlement pendant l’été afin d’adopter rapidement ces réformes, à condition d’obtenir un large consensus politique.