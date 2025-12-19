Le héros syrien de l'attentat de Sydney menacé de mort

Ahmed al-Ahmed, qui s'est courageusement interposé face à l'un des terroristes lors de l'attaque antisémite meurtrière de Bondi Beach en Australie, fait désormais l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux, a révélé jeudi soir la chaîne israélienne Kan.

Si cet homme d'origine syrienne reçoit de nombreux messages de soutien et d'admiration pour son acte héroïque, il est également la cible de messages menaçants émanant de milieux islamistes radicaux. Son entourage indique que ces menaces ont été transmises aux autorités australiennes par crainte pour sa sécurité.

L'organisation État islamique (Daech) a qualifié de "traître" ce héros qui a repoussé l'un des terroristes et sauvé de nombreuses vies. Bien que le nom de Daech ait été évoqué dans l'enquête sur les auteurs présumés de l'attentat, l'organisation terroriste n'a pas revendiqué l'attaque. Elle a toutefois publié pour la première fois un article sur cet événement dans son hebdomadaire, louant l'acte terroriste et tentant de l'instrumentaliser pour inciter à de nouvelles attaques contre juifs et chrétiens, particulièrement en Belgique.

"La saison des fêtes n'est pas encore terminée", peut-on lire dans cet inquiétant article, suggérant d'autres actions violentes à venir.