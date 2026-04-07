Le Premier ministre pakistanais demande à Donald Trump de repousser son ultimatum de deux semaines

Le Premier ministre pakistanais a appelé le président américain Donald Trump à repousser de deux semaines l’ultimatum adressé à l’Iran, dans une tentative de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin à l’escalade au Moyen-Orient. Dans un message officiel, il a assuré que « les efforts diplomatiques pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre en cours progressent régulièrement ».

https://x.com/i/web/status/2041596151108137363 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans le même temps, Islamabad a adressé un appel direct à Téhéran, l’invitant à rouvrir le détroit d’Ormuz pour une durée équivalente de deux semaines, « en signe de bonne volonté ». Cette double initiative vise à créer une fenêtre de désescalade et à favoriser la reprise des discussions entre les différentes parties.

Le détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole et de gaz, constitue l’un des principaux points de tension dans la crise actuelle. Sa fermeture partielle par l’Iran a renforcé les inquiétudes internationales et accentué la pression sur les marchés énergétiques.

Alors que l’ultimatum américain approche de son terme, les appels à la retenue se multiplient. Le Pakistan, qui joue un rôle de médiateur discret entre Washington et Téhéran, tente de maintenir un canal de dialogue ouvert afin d’éviter une escalade militaire aux conséquences potentiellement majeures pour la région et au-delà.