Le président indonésien Prabowo Subianto fait face à une vive polémique dans son pays après l’annonce d’un projet visant à envoyer des milliers de soldats dans la bande de Gaza dans le cadre d’une force internationale. Sa décision de rejoindre également le Conseil de paix soutenu par le président américain Donald Trump alimente les critiques, selon des informations diffusées par les médias israéliens.

Ces derniers jours, le chef de l’État aurait rencontré plusieurs figures musulmanes influentes en Indonésie afin de défendre son initiative. Il leur aurait assuré que si cette instance internationale ne servait pas les intérêts des Palestiniens, notamment leur aspiration à l’indépendance, Jakarta pourrait s’en retirer.

La préparation logistique en vue du déploiement éventuel de milliers de militaires indonésiens dans le territoire palestinien a été révélée récemment, suscitant interrogations et inquiétudes dans l’opinion publique.

Un journaliste indonésien interrogé a affirmé que nombre de citoyens perçoivent cette démarche comme un alignement sur les positions israéliennes, en particulier si la mission des troupes devait impliquer une confrontation avec le Hamas, alors même qu’Israël poursuit ses opérations sur des territoires palestiniens.

Face au risque de voir la contestation se transformer en mouvement de protestation à Jakarta, le président indonésien multiplie les efforts pour justifier sa stratégie et contenir la colère d’une partie de la population.