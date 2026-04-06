Melbourne : la disparition de monuments commémoratifs juifs suscite l’inquiétude

La disparition soudaine de plusieurs monuments commémoratifs dans un parc de Melbourne suscite une vive inquiétude au sein de la communauté juive australienne. L’Australian Jewish Association a signalé cet incident survenu dans le parc de Caulfield, où plusieurs sites à forte valeur historique ont été retirés sans explication préalable, laissant planer le doute entre une éventuelle opération d’entretien ou un acte de vandalisme à caractère antisémite.

Parmi les éléments disparus figure une plaque dédiée à la bataille de Beer Sheva de 1917, célèbre pour la charge des cavaliers légers australiens, ainsi qu’un mémorial en hommage à Raoul Wallenberg, le diplomate suédois reconnu comme Juste parmi les nations pour avoir sauvé des dizaines de milliers de Juifs durant la Shoah. Une pierre commémorative mentionnant les noms de 298 habitants de la région tombés lors de la Première Guerre mondiale aurait également été retirée.

Ces monuments témoignaient du lien historique entre la communauté juive, l’histoire militaire australienne et celle de la région du Moyen-Orient. Leur disparition, sans communication officielle, alimente les inquiétudes quant à une possible atteinte délibérée à des symboles mémoriels.

Cet incident intervient dans un contexte de hausse marquée des actes antisémites en Australie ces derniers mois. Il ravive les tensions au sein de la communauté, déjà ébranlée par plusieurs événements violents récents, et relance les interrogations sur la sécurité et la préservation des lieux de mémoire.