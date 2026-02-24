L’Australie lance une commission royale sur l’antisémitisme après l’attentat de Bondi

L’Australie a officiellement ouvert une commission royale d’enquête sur l’antisémitisme et la cohésion sociale, à la suite de l'attentat qui a endeuillé une célébration juive de Hanoucca à Bondi Beach en décembre 2025. L’attaque, qui a fait 15 morts, a profondément choqué le pays, pourtant doté de lois strictes sur les armes à feu, et relancé le débat sur la lutte contre la haine antisémite.

La commission, la forme d’enquête publique la plus puissante en Australie, dotée du pouvoir de contraindre des témoins à comparaître, est présidée par l’ancienne juge Virginia Bell. Elle devra examiner à la fois les circonstances de l’attaque et les enjeux plus larges liés à l’antisémitisme et au vivre-ensemble dans le pays. Ses conclusions sont attendues d’ici décembre.

Lors de l’ouverture des travaux à Sydney, Virginia Bell a indiqué que les dispositifs de sécurité mis en place pour l’événement de Bondi feraient l’objet d’un examen approfondi. L’enquête devra notamment déterminer si les services de renseignement et les forces de l’ordre ont agi avec la plus grande efficacité possible.

Selon la police, les auteurs de la fusillade, Sajid Akram et son fils Naveed Akram, auraient été inspirés par l’organisation terroriste État islamique. Sajid Akram a été abattu par les forces de l’ordre sur les lieux de l’attaque. Son fils, blessé lors de l’intervention policière, a survécu et fait face à 15 chefs d’accusation pour meurtre ainsi qu’à une inculpation pour infraction terroriste.

Au-delà de l’enquête judiciaire, cette commission royale devra également formuler des recommandations pour prévenir de tels actes et renforcer la protection des communautés ciblées. Le gouvernement espère que ses travaux permettront de mieux comprendre les dynamiques de radicalisation et de proposer des mesures concrètes pour endiguer l’antisémitisme en Australie.