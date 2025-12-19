Tania Tretiak, 68 ans, identifiée comme la quinzième victime de l'attentat de Sydney

Les autorités australiennes ont confirmé l’identité de la quinzième et dernière victime tuée lors de l’attentat terroriste antisémite survenu à Bondi Beach, à Sydney. Il s’agit de Tania Tretiak, 68 ans, une grand-mère résidant à Randwick, dans l’est de la ville. Son nom a été révélé après plusieurs jours d’identification, mettant un terme au bilan humain de cette attaque qui a profondément choqué le pays.

Selon le Sydney Morning Herald, Tania Tretiak participait avec sa famille à la célébration de Hanoucca lorsqu’elle a été abattue par les terroristes. Bien qu’elle ne soit pas juive, son mari l'était et elle assistait à l’événement "Chanukah by the Sea" (Hanoucca au bord de la mer) à ses côtés, comme l’a précisé le conseil municipal de Waverley. Sa mort a suscité une vive émotion, tant au sein de la communauté juive que dans l’ensemble de la société australienne.

Les répercussions de l’attentat ont été immédiates sur le plan politique. Le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé vendredi le lancement du plus important programme de rachat d’armes à feu en Australie depuis trente ans. Il a également décrété l’organisation d’une journée nationale de recueillement dimanche, dernier jour de Hanoucca, en hommage aux victimes et à leurs proches.

Dans un message solennel, Anthony Albanese a invité les Australiens à allumer une bougie à 18h47 et à observer une minute de silence. "C’est un moment pour se recueillir, réfléchir et se tenir aux côtés de notre communauté juive, partager sa douleur et affirmer que la haine et la violence ne nous définiront pas", a-t-il déclaré, appelant à l’unité face au terrorisme.