Visite d’Isaac Herzog en Australie : le gouvernement Albanese accusé de discrétion excessive

La visite prochaine en Australie du président israélien Isaac Herzog suscite une vive controverse politique, après la confirmation qu’il ne s’adressera pas au Parlement australien. Des élus de l’opposition accusent le gouvernement travailliste d’Anthony Albanese de chercher à minimiser cet événement pour des raisons politiques.

Le vice-Premier ministre Richard Marles a confirmé que le chef de l’État israélien ne prononcerait aucun discours devant les parlementaires, une décision immédiatement critiquée par l’opposition libérale. Le député Tim Wilson a dénoncé une attitude « lâche », estimant que le gouvernement évitait d’afficher le respect dû à un chef d’État étranger en raison de sensibilités politiques internes. Selon lui, cette retenue serait liée aux tensions autour de l’antisémitisme au sein de la gauche progressiste.

Malgré l’absence de discours parlementaire, Anthony Albanese, la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et Richard Marles doivent rencontrer Isaac Herzog au cours de sa visite. Le président israélien a été invité par le gouvernement australien notamment pour rencontrer les familles des victimes de l’attentat terroriste de Bondi Beach, à la demande de la communauté juive australienne.

Au sein même du Parti travailliste, plusieurs voix se sont élevées contre cette invitation. Des députés ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact potentiel de la visite sur la cohésion sociale, tandis que la sénatrice écologiste Mehreen Faruqi a appelé à son annulation. À l’inverse, des représentants de la communauté juive ont largement salué la venue d’Isaac Herzog, soulignant son rôle essentiellement cérémoniel et son profil politique modéré.

Le président israélien, dont la fonction est comparable à celle du gouverneur général australien, entamera une visite de quatre jours, placée sous haute sécurité, dans un climat politique et social particulièrement sensible.