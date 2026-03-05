Allemagne : des fonds publics ont financé une organisation chiite liée au Hezbollah et à l'Iran

Une enquête du quotidien allemand WELT révèle que des fonds publics allemands ont contribué au financement d’un mouvement de jeunesse chiite dont certains acteurs seraient liés au groupe terroriste Hezbollah et à des structures proches du régime iranien. Selon cette investigation publiée jeudi, le gouvernement allemand a soutenu ce projet dans le cadre d’un programme pilote géré par le ministère fédéral de la Famille, qui s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2025.

Des documents internes du ministère mettent en avant le potentiel éducatif de l’organisation, destinée à encadrer des jeunes issus de la communauté chiite. Toutefois, plusieurs événements organisés dans ce cadre soulèvent aujourd’hui des interrogations quant aux relations de certains intervenants avec des milieux considérés comme extrémistes.

L’enquête cite notamment des ateliers organisés à Hanovre et à Cassel en 2024 et 2025, auxquels a participé un intervenant identifié comme Mehdi S. Celui-ci est présenté comme le fils d’un membre influent de la communauté Al-Irshad à Berlin. Selon les autorités de sécurité allemandes, la mosquée associée à cette organisation est soupçonnée d’avoir servi de source de soutien au Hezbollah en Allemagne. En 2020, les forces de l’ordre avaient d’ailleurs perquisitionné ce lieu, et le gouvernement fédéral avait indiqué que l’association qui le gère était "probablement une structure affiliée au Hezbollah" dans le pays.

Les documents consultés par WELT évoquent également le rôle de Mehdi S. comme possible intermédiaire entre la communauté Al-Irshad et le Centre islamique de Hambourg (IZH). Cette institution, considérée par les autorités comme un important centre de propagande lié à l’Iran en Europe, a été interdite en 2024 par les autorités allemandes. Mehdi S. aurait notamment participé en 2022 à une formation destinée aux responsables de mouvements de jeunesse organisée dans les locaux de ce centre.

Selon l’enquête, ces éléments soulèvent des questions sur le contrôle exercé par les autorités allemandes sur l’utilisation des fonds publics accordés dans le cadre de ce programme pilote. WELT estime que des fonds issus des contribuables pourraient ainsi avoir indirectement bénéficié à des réseaux chiites radicaux liés au Hezbollah et à Téhéran.