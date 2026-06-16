Allemagne : le Hamas préparait une attaque majeure pour le 7 octobre 2025

Les autorités allemandes ont révélé qu'un important attentat attribué au Hamas et prévu pour le deuxième anniversaire du massacre du 7 octobre avait été déjoué en Europe. Lors d'une conférence de presse à Karlsruhe, le procureur général fédéral Jens Rommel a indiqué qu'une vidéo préenregistrée revendiquant l'attaque avait été découverte parmi les effets personnels d'un suspect lié à un réseau terroriste européen du Hamas.

Selon les enquêteurs, l'organisation terroriste préparait une opération d'envergure sur le sol européen pour le 7 octobre 2025. Depuis l'automne dernier, les forces de l'ordre allemandes ont arrêté neuf personnes soupçonnées d'appartenir au Hamas ou de lui apporter leur soutien. Elles sont accusées d'avoir participé au transport et au stockage d'armes et de munitions pour le compte de l'organisation au moins depuis l'été 2025.

Les trois premiers suspects avaient été interpellés le 1er octobre 2025, quelques jours seulement avant la date prévue de l'attaque. Par la suite, six autres hommes ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête en Allemagne et dans plusieurs pays européens, notamment au Danemark, au Royaume-Uni et à Chypre. L'un des accusés est notamment soupçonné d'avoir entreposé des armes à Vienne, en Autriche.

L'affaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste sur les activités du Hamas en Europe. En mars dernier, la Cour d'appel de Berlin a condamné à plusieurs années de prison quatre membres d'une cellule du Hamas. Les juges ont estimé que ces hommes avaient recherché et géré des caches d'armes en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Bulgarie pour le compte de l'organisation.

Cette décision a marqué un précédent judiciaire majeur en Allemagne, la justice ayant pour la première fois reconnu officiellement le Hamas comme une organisation terroriste étrangère au regard du droit pénal allemand.

Réagissant à ces révélations, l'ambassade d'Israël à Berlin a affirmé que le Hamas ne s'était pas contenté de célébrer les attaques du 7 octobre dans les rues de la capitale allemande, mais avait également préparé des actions terroristes en Allemagne et ailleurs en Europe. "Les tribunaux allemands les appellent par leur nom : des terroristes", a déclaré la représentation diplomatique, ajoutant que leur objectif restait inchangé, "en Israël comme ici : tuer des innocents".