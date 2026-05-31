Réseau du Hamas en Europe : nouvelle arrestation

Un homme soupçonné d’appartenir à un réseau du Hamas en Europe a été arrêté au Danemark dans le cadre d’une enquête allemande sur un projet d’attaque contre des sites juifs et israéliens.

Le suspect, identifié comme Yousif C., est le huitième homme arrêté dans cette affaire. Il a été interpellé près de Copenhague par la police danoise, après l’émission d’un mandat d’arrêt par le parquet fédéral allemand.

Selon les procureurs allemands, Yousif C. aurait fourni cinq pistolets et des munitions à un autre membre présumé du réseau, Abdel al-G., en juillet. Ce dernier, arrêté le 1er octobre, aurait ensuite transmis les armes à Mohammed A., un citoyen britannique arrêté à Londres en novembre.

D’après les enquêteurs, Mohammed A. devait transporter et stocker les armes en Autriche. Le journal Die Welt affirme qu’il serait le fils du responsable du Hamas Bassem Naim.

L’enquête a déjà permis de découvrir une cache d’armes à Vienne. Les services autrichiens avaient annoncé en novembre avoir trouvé cinq pistolets et dix chargeurs dans un box de stockage loué, dissimulés dans une valise.

Les autorités soupçonnent ce réseau d’avoir préparé des attaques contre des institutions israéliennes ou juives en Europe.

Plusieurs autres arrestations ont eu lieu ces derniers mois en Allemagne, à Chypre, au Royaume-Uni et au Danemark. Les enquêteurs évoquent un réseau structuré impliquant des suspects d’origine libanaise, danoise, britannique et allemande, avec des transferts d’armes et de munitions entre plusieurs pays européens.