Après la défaite de Viktor Orbán en Hongrie, des pays européens poussent pour sanctionner Israël

Plusieurs États membres de l’Union européenne comptent remettre sur la table des propositions de sanctions contre Israël lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères prévue le 21 avril à Luxembourg. Selon des informations relayées par EUobserver et reprises par Jewish News Syndicate, cette initiative intervient quelques jours après la défaite électorale du Premier ministre hongrois sortant Viktor Orbán, principal soutien d’Israël au sein des institutions européennes.

Sous les gouvernements dirigés par Viktor Orbán, la Hongrie avait bloqué à plusieurs reprises des mesures visant l’État hébreu en refusant son accord sur des décisions nécessitant l’unanimité des Vingt-Sept. Son départ du pouvoir pourrait donc modifier les équilibres diplomatiques à Bruxelles et faciliter l’examen de nouvelles mesures restrictives.

Le scrutin du 12 avril a été remporté par Péter Magyar et son parti Tisza, acronyme hongrois de Respect et Liberté. Le futur chef du gouvernement n’a pas encore précisé sa ligne sur Israël, mais il s’est prononcé en faveur d’un rapprochement avec l’Union européenne, avec laquelle Viktor Orbán entretenait de fortes tensions sur de nombreux dossiers.

Péter Magyar a toutefois indiqué qu’il reviendrait sur la décision prise par son prédécesseur de retirer la Hongrie de la Cour pénale internationale, après les poursuites engagées contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour des accusations liées à la guerre à Gaza.

Parmi les options envisagées figure notamment une suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Une telle mesure pourrait être adoptée à la majorité qualifiée au Conseil de l’UE et coûter environ un milliard de dollars par an à l’économie israélienne, selon les estimations citées. La réunion de Luxembourg doit également aborder d’autres dossiers diplomatiques, notamment la situation avec l’Iran.