Berlin : le restaurant du chef israélien Eyal Shani ferme après des mois de protestations et de menaces

La branche berlinoise d'un restaurant du chef israélien Eyal Shani a définitivement fermé ses portes après seulement huit mois d'activité, selon le quotidien Haaretz. L'établissement, lancé avec son associé Shahar Segal, était la déclinaison à Berlin du restaurant tel-avivien Gila and Nancy.

Initialement prévue pour juin 2025, l'ouverture avait été repoussée à plusieurs reprises. Un premier report était intervenu après une manifestation liée aux liens de Shahar Segal avec la Gaza Humanitarian Foundation, structure controversée active dans l'aide à Gaza. Une seconde protestation menée par des militants pro-palestiniens avait ensuite conduit à un nouveau délai.

Selon Eyal Shani, des menaces et des inquiétudes concernant la sécurité du personnel avaient pesé dans la décision de retarder encore l'inauguration. Le restaurant avait finalement ouvert en septembre 2025, mais son lancement avait été perturbé par une manifestation violente au cours de laquelle des tomates avaient été jetées et des menaces proférées contre des clients.

Les organisateurs de la contestation affirmaient viser spécifiquement Shahar Segal et non les commerces israéliens dans leur ensemble. L'intéressé avait brièvement occupé un rôle de porte-parole pour le Gaza Humanitarian Aid Fund, durant environ deux semaines, avant de participer au projet.

Le groupe fondé par Eyal Shani et Shahar Segal exploite plus de quarante restaurants dans le monde, de Melbourne à New York, parmi lesquels le restaurant étoilé Shmona à Manhattan. Les protestations contre les enseignes liées à Segal ne se sont pas limitées à Berlin : l'été dernier, des manifestants avaient également brisé les vitrines d'un restaurant Miznon à Melbourne.

Le groupe n'a pas souhaité commenter la fermeture de son établissement berlinois.