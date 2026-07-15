Boris Johnson appelle les Londoniens à visiter l’exposition Nova avant sa fermeture

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé le public à se rendre à l’exposition Nova à Londres avant sa fermeture, mercredi soir, estimant que ce mémorial consacré au massacre du festival de musique du 7 octobre 2023 constituait un rappel indispensable de la barbarie de l’attaque.

L’ancien dirigeant britannique a parcouru l’exposition installée à Shoreditch aux côtés de l’otage libéré Bar Kuperstein, de la rescapée du festival May Hayat et de Michael Marlowe, dont le fils Jake, citoyen britannique, a été tué lors de l’assaut.

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"Les gens devraient venir voir cela. C’est le seau d’eau froide dont ils ont besoin pour comprendre ce qui s’est passé le 7 octobre", a déclaré Boris Johnson. Il a qualifié l’attaque d’acte "entièrement prémédité", "révoltant et maléfique", affirmant que l’exposition permettait de prendre la mesure de "l’extrême cruauté" dont avaient fait preuve les terroristes.

Ouverte le 20 mai, l’exposition a accueilli plus de 40 000 visiteurs, selon ses organisateurs. Elle reconstitue le site du festival à partir d’éléments authentiques, notamment des décors de scène, des véhicules incendiés et des effets personnels retrouvés après l’attaque menée par le Hamas et d’autres groupes terroristes, au cours de laquelle des centaines de participants ont été tués et des dizaines d’autres enlevés. Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’était également rendu sur place la semaine dernière.

Évoquant la recrudescence de l’antisémitisme depuis le massacre, Boris Johnson a comparé la haine des Juifs à "un virus dans le sang de l’humanité" qui aurait de nouveau fait surface. Il a appelé le public à prendre conscience de "la folie qui se déroule actuellement en Occident". L’exposition, dont la fermeture définitive est prévue ce mercredi 15 juillet, avait été prolongée afin de permettre à davantage de visiteurs de la découvrir.